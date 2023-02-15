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Фигурное катание

Сегодня, 17:16

Тарасова рассказала, что с интересом ждет новый турнир по шоу-программам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова с интересом ждет новый турнир по шоу-программам, поскольку ничего подобного в России еще не проводилось.

«Такого опыта еще не было, думаю это будет очень интересно. Это дает возможность участия и бывшим спортсменам, и сегодняшним профессионалам. Со временем соревнования будут меняться, и за этим тоже будет интересно наблюдать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Осенью прошлого года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала новые соревнования. В среду организация опубликовала регламент турнира шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве. К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются к турниру без предварительного отбора.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. ФФККР создала внутреннюю серию Гран-при, а также приняла решение о проведении новых стартов. В декабре в Санкт-Петербурге прошел прыжковый чемпионат России.

Источник: https://tass.ru/sport/17057517
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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