Тарасова рассказала, что всегда была в восторге от встреч с фигуристом Тихомировым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова всегда была в восторге от встреч со своим первым партнером Александром Тихомировым.

«Я его хорошо знала, так как с ним каталась, это было много лет назад. Это мой первый партнер, мы катались с ним, когда мне было 15-16-17 лет. Он безобразно учился, я ходила к нему в школу, потому что его не отпускали на соревнования — у него были только двойки и колы. А потом, когда он уже стал взрослым, я стала кататься с Жорой Проскуриным, а он потом катался у меня, скатался с Люсей Суслиной, это была очень сильная пара, четвертая-пятая в стране, они были моей первой парой, когда я начинала работать», — рассказала Тарасова ТАСС.

Тихомиров умер в четверг в возрасте 76 лет. Тарасова и Тихомиров завоевали серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году.

«Сашка поступил в институт, там он потрясающим образом стал учиться, у него появился интерес к наукам. После института защитил кандидатскую, а потом стал профессором. Мы не виделись очень много лет, но когда это происходило, это всегда был восторг встречи», — добавила собеседница агентства.

По окончании спортивной карьеры Тихомиров защитил кандидатскую и докторскую диссертации, став преподавателем в Московской государственной академии физической культуры.