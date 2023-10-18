Тарасова расстроена тем, что Туктамышева пропустит сезон: «Решение неожиданное, но правильное»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит сезон-2023/24.

По информации РИА «Новости», 26-летняя спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Грустно, что не увидим ее на соревнованиях в этом сезоне. Решение Туктамышевой неожиданное, но правильное», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия этапа «Гран-при России» в Омске, которое состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.