Тарасова считает, что без элементов ультра-си нельзя выигрывать титулы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что без элементов высокой сложности невозможно выигрывать титулы.

Ранее фигуристка Софья Чаплыгина в интервью Sport24 призналась, что сознательно отказалась от элементов ультра-си, поскольку «не хочет становиться инвалидом на всю жизнь».

«Без ультра-си выигрывать нельзя. Тут каждый сам для себя решает, зачем он катается и занимается этой профессией, как в ней стать лучшей. Это так в любом виде деятельности. В той же журналистике надо что-то выдающееся написать, чтобы выйти на первый план. А так это «воскресенье в сельском клубе» получается.

К тому же каждое поколение спортсменов вносит что-то новое. Сначала полтора оборота, потом два с половиной... А если мы не будем ничего делать, зачем это все тогда? Просто так кататься? Это нам неинтересно. Необходимо развиваться. У тех, кто это делает, есть перспектива, чтобы выигрывать что-то значимое», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».