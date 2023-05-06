КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:50

Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе. Ранее они тренировалась у Тамары Москвиной.

«Я думаю, что они не выдержали конкуренции, поэтому и ушли. Тамара Николаевна работает на очень высоком уровне. Мне кажется, что к ним она обратила правильное внимание в вопросе технического мастерства. У Тутберидзе хорошая компания, там работает Алексей Тихонов, Максим Траньков. Ушли и ушли, будем смотреть, как пойдет дело», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://metaratings.ru/news/tatyana-tarasova-boikova-i-kozlovskii-ne-vyderzhali-konkurencii-poetomu-i-ushli-k-tutberidze-248867/
Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Татьяна Тарасова
Обсудить
Читайте также
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минчук рассказал об отношении к переходу фигуристов Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Жулин считает, что Бойкова и Козловский устали от конкуренции в группе Москвиной