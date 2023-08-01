Тарасова считает, что дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии не заслуживает ажиотажа

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем дебюте танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин за сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин дебютируют за сборную Грузии на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа.

«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест, — цитирует ТАСС Тарасову. — Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар».

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин в сезоне-2020/21 выиграли Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.