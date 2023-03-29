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Сегодня, 18:25

Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК

Дарья Алексеева
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», будут ли уходить спортсмены из ЦСКА, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны (Марк Кондратюк, — Прим. «СЭ»). Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Татьяна Тарасова
МОК
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