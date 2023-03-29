Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК

Сегодня, 18:25
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», будут ли уходить спортсмены из ЦСКА, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны (Марк Кондратюк, — Прим. «СЭ»). Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова «СЭ».
По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.