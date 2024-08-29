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Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Тарасова — о пропуске сезона Хромых: «Думаю, она приняла решение, которое ей посоветовали доктора»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» поделилась мнением о решении Майи Хромых не участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне.

«Она приняла решение, которое ей, наверняка, посоветовали доктора. У нее есть педагог, с которым она принимает такие решения», — сказала Тарасова «СЭ».

Также заслуженный тренер оценила решение Хромых о начале тренерской деятельности. Ранее об этом сообщили «РИА Новости».

«Насчет тренерской деятельности можно сказать, что ей нужно что-то делать и чем-то заниматься», — добавила Тарасова.

Хромых уже пропускала сезон-2022/23 — фигуристка не соревновалась из-за травмы руки. В сезоне-2023/24 ученица Этери Тутберидзе вернулась на лед, но побороться за медали не смогла. На обоих своих этапах «Гран-при России» она заняла пятые места, а на чемпионате страны стала последней.

Главные достижения Хромых — серебро и бронза этапов «Международной серии Гран-при» в сезоне-2021/22. Ученица Тутберидзе также становилась победительницей челленджеров Budapest Trophy и Warsaw Cup.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Майя Хромых
Татьяна Тарасова
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