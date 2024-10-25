Тарасова считает, что Лига чемпионов позволит фигуристам зарабатывать деньги

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о запуске виртуальной Лиги чемпионов в российском фигурном катании.

«Мне кажется, что это хорошо, будет очень хороший турнир. Много человек будут выступать, работать, выигрывать и зарабатывать деньги. Мы не футбол и не хоккей, почти не зарабатываем. Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь», — цитирует Тарасову ТАСС.

24 октября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что в текущем сезоне проведет виртуальную Лигу чемпионов среди фигуристов. В соревнованиях примут участие 78 фигуристов. По итогам жеребьевки их разделят на шесть команд.