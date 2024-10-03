Тарасова считает, что не стоило ждать позитивного решения по апелляции Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерального верховного суда Швейцарии по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Думаю, и не стоило ждать позитивного решения в отношении Камилы. Стоит ли ей дальше бороться? Это как она захочет, это ее жизнь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.