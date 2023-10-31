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Фигурное катание

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Тарасова: «Отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уровне соревнований по фигурному катанию в России в условиях отстранения отечественных спортсменов от международных турниров.

«В России очень высокий уровень катания. В каждом виде есть очень хорошие и выдающиеся спортсмены. Оценю, что сейчас очень хороший уровень. Нехватка международных стартов? Конечно, отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает. Мы надеемся, что это последний год без международных соревнований», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-neuchastie-na-mezhdunarodnykh-sorevnovaniyakh-nam-tolko-meshaet-300769/
Татьяна Тарасова
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