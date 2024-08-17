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Фигурное катание

Сегодня, 15:12

Тарасова считает, что России необходимо больше ледовых катков

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в России необходимо открывать больше ледовых катков.

«В США намного больше катков — просто так есть. Когда у нас был один каток, там их было 100. В России, даже если их чаще и больше строить, то они все равно будут заняты людьми. В любом новом районе, городе и деревне — всегда есть народ. Но я не представляю, что у нас в деревне может быть каток. Только если речка замерзнет и будет лед.

Нам нужны абсолютно простые катки, чтобы там тренироваться. Ничего такого сложного и красивого в них нет. Но там еще должны быть залы. Вообще надо строить по два катка сразу, потому что один будет сразу занят. Никогда не видела меньше двух катков в США на пересеченной местности. А я жила в американской деревне и готовилась к Олимпийским играм, чтобы достойно представлять свою страну», — цитирует Тарасову Sport24.

Экс- спортсменка и тренер введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди учеников Тарасовой числятся олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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