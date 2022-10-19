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Фигурное катание

Сегодня, 13:04

Тарасова: «Я заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей»

Мария Гусева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о прогрессе российской фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — цитирует Legalbet Тарасову.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании, также она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В новом сезоне она ведет передачу вместе с другой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию — Анной Щербаковой.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-ya-zametila-progress-u-zagitovoj-v-kachestve/
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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