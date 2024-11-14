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Фигурное катание

14 ноября, 23:14

Тарасова считает, что российские фигуристы могли бы выигрывать медали в случае допуска к турнирам ISU

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы занимали бы призовые места в случае допуска до международных турниров.

В сентябре совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях ISU с марта 2022 года

«В этом сезоне мальчишки просто радуют, настоящие молодцы. И катанием, и прыжками, и программами в целом. Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы. Они там знают, кого не пускают. Не каких-то слабых спортсменов, а настоящих хороших конкурентов из России», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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