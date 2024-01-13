Тарасова считает, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российских фигуристов.

«И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — приводит слова Тарасовой matchtv.ru.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

На данный момент в фигурном катании за Грузию выступают Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родом из России, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Эгадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.