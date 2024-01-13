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Фигурное катание

Сегодня, 13:57

Тарасова считает, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Сергей Разин
корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российских фигуристов.

«И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — приводит слова Тарасовой matchtv.ru.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

На данный момент в фигурном катании за Грузию выступают Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родом из России, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Эгадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI2003320_Pravilno_delajut_chto_uhodat__Tarasova_podderzhala_rossijskih_figuristov_smenivshih_grazhdanstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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