Тарасова считает, что семейная жизнь не должна отрицательно повлиять на результаты Косторной и Куницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что семейная жизнь не должна повлиять на результатах пары фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Они только начали кататься вместе, ничего не должно помешать им. У них еще хорошие перспективы, они молодые, только начинают, тренируются. Будет сезон — посмотрим, что у них получится», — сказала Тарасова в эфире «Матч ТВ».

19-летняя Косторная и 20-летний Куница поженились 12 августа. Оба фигуриста занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.