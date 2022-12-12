Тарасова считает, что танцевальный дуэт Морозовой и Нарижного распался из-за отца партнерши

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о причине распада танцевального дуэта Дэвида Нарижного и Аннабель Морозовой.

«Верю, что Дэвид найдет партнершу. Мы все вместе ему найдем партнершу, самую замечательную и прекрасную. Думаю, причиной распада пары стал отец Аннабель — Николай Морозов. А пара Морозовой и Нарижного мне нравилась, но ничего, будет другая девочка, еще лучше», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

1 декабря генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил, что пара Нарижный и Аннабель Морозова распалась. Вместе они тренировались с весны 2022 года и стали победителями этапов «Гран-при России» в Москве и Казани.