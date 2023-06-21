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Сегодня, 14:57

Тарасова считает, что Туктамышева продолжит карьеру

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном окончании карьеры российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Сколько еще Елизавета Туктамышева будет радовать болельщиков выступлениями на профессиональном уровне или она приближается к такому возрасту, когда завершение карьеры не за горами? Зачем вы это спрашиваете? Вы знаете, сколько вы можете жить — неделю, две, десять лет или двадцать? Вы спрашиваете ерунду. Спрашивайте у нее. Она собирается кататься! Что за идиотские вопросы? Когда вы закончите... Это называется: когда вы умрете», — цитирует Тарасову Legalbet.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-sravnila-vozmozhnoe-okonchanie-kareri/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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