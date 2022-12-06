Тарасова считает, что у ISU не было варианта не включить Щербакову в проморолик

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на попадание Анны Щербаковой в проморолик премии Международного союза конькобежцев (ISU).

«У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова — олимпийская чемпионка, Россия — фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах. Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады. С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. Эти санкции были приняты по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).