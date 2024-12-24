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Фигурное катание

Сегодня, 20:06

Тарасова считает, что Загитова должна делать ледовое шоу за свои деньги

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна привлечь собственные средства для реализации ледового шоу «Алые паруса».

«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией. Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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