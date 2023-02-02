Тарасова считает естественным решение фигуриста Грассля вернуться в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля вернуться к тренировкам в группе Этери Тутберидзе естественно, поскольку она является одним из лучших специалистов в мире.

«Работать с Тутберидзе — это естественное желание, поскольку она и ее группа тренеров являются одними из лучших специалистов в мире. Никто, кроме него, так не чувствует и не знает, зачем он это делает. Он знает, зачем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Грассль готовился с российскими специалистами к чемпионату Европы в Финляндии. В турнире в Эспоо он занял шестое место (230,83 балла). Итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры из группы Тутберидзе.