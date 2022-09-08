Тарасова: «Самое популярное для народа — фигурное катание. Но с футболом у нас ничего не может сравниться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Яны Рудковской о том, что фигурное катание собирает больше зрителей, чем футбол.

«Да, считаю, что самое популярное — фигурное катание. Но, конечно, с футболом у нас ничего не может сравниться. Большие стадионы, все-таки. Но для народа самое популярное — фигурное катание. Настанет ли тот момент, когда люди будут ходить не на футбол, а на фигурное катание? Никогда этого не произойдет! Всегда будут ходить по интересам», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» назвал неплохой идеей собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги.