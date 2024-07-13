Тарасова: «Возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения на турниры»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сомневается, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева вернется в спорт.

«Ее возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать? Никто не слышит, что она говорит? Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения. Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать ее любящих болельщиков своим творчеством!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее 27-летняя Туктамышева усомнилась в том, что российских спортсменов допустят до зимних Олимпийских игр в 2026 году.