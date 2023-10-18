Тарасова сообщила, что Туктамышевой предложили работу комментатором

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» мнением о будущем российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

В среду, 18 октября агентство РИА «Новости» сообщило, что 26-летняя спортсмена пропустит сезон-2023/24 и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

«Лизе сделали интересное предложение. Если у нее пойдет комментаторская работа, а я думаю, что пойдет, то она может украсить ее жизнь», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия этапа «Гран-при России» в Омске, которое состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.