Тарасова уверена, что Загитова и Медведева не вернутся в большой спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не вернутся в большой спорт.

«Ни Загитова, ни Медведева не вернутся в большой спорт. Они уже все сделали, что могли, все прошли. Есть жизнь, а есть спорт», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры.