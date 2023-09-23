Тарасова: «В Госдуме наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о изменении музыки короткой программы Петра Гуменника.

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, если программа будет переработана.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».