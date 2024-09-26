Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 22:52

Тарасова выразила надежду на то, что ISU вернет россиян на международные соревнования

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в коментарии «СЭ» отреагировала на новость о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.

Также сообщается, что в ходе меропрития будет поднят и вопрос участия в квалификации к Олимпийским играм для спортсменов из РФ и Белоруссии.

«Жду положительных новостей. Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем. Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение», — сказала Тарасова «СЭ».

Заседание откороется 27 сентября и продлится до 28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Евгения Медведева встречается с Дмитрием Чигиревым
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Мир соскучился по красивым русским девушкам». Наши бодибилдеры показали, как вернуться на международные старты с собственным флагом
РИА Новости: На заседании совета ISU намерены обсудить допуск россиян до соревнований
Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил антироссийских фраз»
Журова считает, что Самаранч-младший сделал заявление о России под давлением политики
Васильев назвал сверхлицемерием заявление Самаранча-младшего о России
UCI не стал снижать количество российских велосипедистов в пуле тестирования
Сегодня
Вчера
Неделя