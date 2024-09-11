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Фигурное катание

Сегодня, 13:02

Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем недовольстве датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой.

Протоповов умер 31 октября прошлого года в Швейцарии, его прах находился в префектуре города Гриндельвальд. Фигурист хранил прах супруги Людмилы Белоусовой, которая скончалась в 2017 году.

В сентябре стало известно, что Протопопов и Белоусова будут захоронены на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония состоится 11 сентября. При этом с 10 по 12 сентября в Новогорске пройдут закрытые предсезонные прокаты фигуристов, а 14-15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Сбежавших из СССР фигуристов захоронят в России. Белоусова и Протопопов вернутся на родину после смерти

Источник: «РБК Спорт»
Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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