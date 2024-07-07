Сегодня, 18:10
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Анна Щербакова может вернуться на высокий уровень, если этого захочет.
«Если Щербакова захочет, то сможет вернуться на высокий уровень после повреждения. У всех была травма голеностопа — в этом ничего такого нет. Жду, что она будет тренироваться и придет в себя. А потом, если Анна захочет, то увидим ее на соревнованиях. Конечно, я бы хотела еще раз увидеть Щербакову на турнирах. Почему нет? Правда мы пока только можем на российских соревнованиях наблюдать за спортсменами. На другие нас не приглашали и не звали», — сказала Тарасова Sport24.
Ранее олимпийская чемпионка Щербакова сообщила, что возобновила тренировки после операции на травмированном голеностопе.