Тарасова высказала мнение о выступлении Загитовой на турнире шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Алины Загитовой на турнире шоу-программ.

«В творчестве каждый делает то, что он хочет. Номер для того и существует, чтобы кому-то нравиться, а кому-то не нравился. Что я могу сказать по поводу недовольства некоторых людей: нравится, не нравится — терпи, моя красавица. У людей разные мнения, это нормально. Надо спросить у самой Загитовой, почему она выбрала именно такой образ и номер», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийская чемпионка предстала в образе Мэрилин Монро.

За свое выступление Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).