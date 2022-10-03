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Фигурное катание

Сегодня, 15:02

Тарасова о критике Плющенко в адрес Ягудина: «Просто идиот»

Тарасова высказалась о критике Плющенко в адрес Ягудина
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о критике Евгения Плющенко в адрес Алексея Ягудина.

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, заявив, что тот не умеет кататься.

Турнир по шоу-программам планируется провести 18-19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет»

Плющенко отреагировал на резкие высказывания в свой адрес со стороны Татьяны Тарасовой