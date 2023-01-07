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Сегодня, 22:38

Тарасова — о желании Грассля сотрудничать с Тутберидзе: «Почему мы должны учитывать международную обстановку?»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что итальянский фигурист Даниэль Грассль хочет заниматься под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

«Нормальное явление, если спортсмен хочет работать с другим тренером. Мы все работали с иностранцами. Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами: Япония, Америка, Канада, Франция, Италия и финны были. Этери Георгиевна — хороший тренер. Разве может быть у нее плохая работа в группе?» — цитирует Тарасову Sport24.

20-летний Грассль является четырехкратным чемпионом Италии и серебряным призером чемпионата Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-07-tarasova-o-zhelanii-grasslya-trenirovatsya-u-tutberidze-pochemu-my-dolzhny-uchityvat-mezhdunarodnuyu-obstanovku
Даниэль Грассль
Татьяна Тарасова
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