Тарасова о натурализации Малинина: «Не верю, что это когда-нибудь случится»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможную натурализацию американского фигуриста Ильи Малинина.

В четверг, 25 апреля, глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе признался, что с радостью бы натурализовал 19-летнего спортсмена.

«Не верю, что это когда-нибудь случится», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

19-летний Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию-2024, который проходил в Монреале. Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших на международном уровне за Узбекистан.