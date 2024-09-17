Тарасова — о критике прокатов в США: «Никакой уровень падать не собирается, к их разочарованию»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос об уровне фигурного катания в России.

«Не согласна с американцами. Это контрольные прокаты. На них никогда наши спортсмены не прыгают много четверных, показывают свои программы. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо и много работают!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее американский журналист Дейв Лиз после просмотра контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге заявил о падении уровня фигурного катания в стране из-за потери мотивации.