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Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Тарасова — о критике прокатов в США: «Никакой уровень падать не собирается, к их разочарованию»

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос об уровне фигурного катания в России.

«Не согласна с американцами. Это контрольные прокаты. На них никогда наши спортсмены не прыгают много четверных, показывают свои программы. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо и много работают!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее американский журналист Дейв Лиз после просмотра контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге заявил о падении уровня фигурного катания в стране из-за потери мотивации.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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