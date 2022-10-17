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Фигурное катание

Сегодня, 18:33

Тарасова высоко оценила выступление Медведевой и Милохина

Дмитрий Барулев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после просмотра выступления блогера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой.

«Улыбка не сходила с лица? (Отвечая на вопрос Ягудина) Потому что хорошо! Чудесный танец. Чудесный номер. Когда ты это видишь, то сам делаешься чудесным», — сказала Тарасова.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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