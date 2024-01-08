Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:33

Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о предстоящем участии бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в чемпионате Европы. Турнир пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

20 декабря стало известно, что фигуристы вошли в число участников чемпионата Европы.

Ранее мать Дэвис Этери Тутберидзе выложила фото с дочерью и ее партнером, которые тренируются в США.

Источник: https://matchtv.ru/
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
1
Обсудить
Читайте также
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ерохов из-за надрыва связок вернется на лед не раньше, чем через две недели