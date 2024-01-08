Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о предстоящем участии бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в чемпионате Европы. Турнир пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

20 декабря стало известно, что фигуристы вошли в число участников чемпионата Европы.