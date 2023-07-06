Тарасова заявила, что хотела бы навестить Костомарова после выписки из больницы

Сегодня, 15:17
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о выписке Романа Костомарова из больницы.
«Воспринимаю это очень положительно, как это и есть! Планирую навестить его, если он будет в состоянии. Это надо спрашивать у его жены. Знала, что у Костомарова было всего 2 процента шансов. Большое спасибо всем докторам!» — сказала Тарасова «СЭ».
Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.
Спортсмена выписали из больницы в четверг, 6 июля.