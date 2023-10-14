Тарасова заявила, что олимпийское движение переживает серьезный кризис

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об олимпийском движении.

«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести. Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе. Сейчас олимпийской движение переживает очень серьезный кризис», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будет представлено 32 вида спорта. Решение по участию российских спортсменов в Играх до сих пор не принято.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.