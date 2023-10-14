Тарасова заявила, что олимпийское движение переживает серьезный кризис

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об олимпийском движении.
«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести. Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе. Сейчас олимпийской движение переживает очень серьезный кризис», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будет представлено 32 вида спорта. Решение по участию российских спортсменов в Играх до сих пор не принято.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.