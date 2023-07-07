Тарасова заявила, что поддерживает инициативу назначить Костомарова главой ФФККР

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение депутата Госдумы Ирины Родниной, которая допустила, что олимпийский чемпион Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФККР).
«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.
Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.