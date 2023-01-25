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Фигурное катание

Сегодня, 21:17

Тарасова: «Российские спортсмены готовы пройти любые проверки для участия в соревнованиях»

Мария Гусева
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские спортсмены готовы пройти любые проверки для участия в международных соревнованиях.

«Мы можем проходить любые проверки — наши спортсмены абсолютно чистые, — цитирует ТАСС Тарасову. — Мы готовы выступать, потому что соревнования без нас очень теряют. Чемпионат Европы [по фигурному катанию] - глядя на эти соревнования, не будут вести в спорт детей, нет выдающихся [фигуристов], выдающиеся есть у русских. И они соревнуются с хорошими спортсменами, и у них получается зрелище, без них зрелища никакого не будет».

В среду, 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
МОК
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