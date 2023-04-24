Тарасова: «Российский спорт не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень российских спортсменов в условиях отстранения от международных турниров.

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны. Во многих видах спорта мы исторически на лидирующих позициях — этого никак не отнять», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года организация рекомендовала международным федерациям допускать в нейтральном статусе к стартам атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО.