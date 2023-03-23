Тарасова заявила, что у тренирующегося у Тутберидзе Грассля нет шансов побороться за медали ЧМ-2023

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении итальянца Даниэля Грассля в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

«Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Видно, что он прыгает с трудом. Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет», — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».

Соревнования в короткой программе у мужчин с результатом 104,63 балла выиграл японец Шома Уно.

На второй строчке расположился американец Илья Малинин, набравший 100,38 балла.

Третье место в предварительном протоколе занимает кореец Чха Чжун Хван, в активе которого 99,64 балла.