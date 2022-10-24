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Фигурное катание

Сегодня, 11:36

Тарасова заявила, что Валиева показала взрослое катание на «Гран-при России»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы» и сравнила ее с выступлением Софьи Акатьевой.

«Выступление Софьи прекрасное, мне очень понравилось. Четверные прыжки? Это входит в понятие ее выступления. У нее великолепные четверные прыжки и катание тоже великолепное, все остальные прыжки чудесные. Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Этери Георгиевну. У Валиевой взрослое выступление, она тоже упала только один раз из четверного прыжка. Ее выступление очень высокого качества, все элементы, она очень красивая в программе, показывает взрослое катание. Сравнить прокат Акатьевой и Валиевой? Я еще раз повторяю: я не судья и не оцениваю», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-pochemu-valieva-oboshla-akatevu-ona-upala/
Фигурное катание
Камила Валиева
Софья Акатьева
Татьяна Тарасова
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