Тарасова заявила, что возвращение на лед фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров

29 сентября, 19:17
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, при каких обстоятельствах возможно возвращение на лед фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.
Ранее Гурейро сообщил, что они с Загорски решили сделать паузу в карьере. В прошлом году спортсменка перенесла менингит и проходила длительный процесс восстановления.
«Это не наш с вами вопрос, это их вопрос. Решают они и их тренеры. Наверное, тренеры лучше знают», — цитирует Тарасову ТАСС.
Загорски и Гурейро выступают вместе с сезона-2014/15. Спортсмены дважды выигрывали Кубок России в танцах на льду, а также один раз становились серебряными и два раза бронзовыми призерами чемпионата страны.