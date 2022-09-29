Тарасова заявила, что возвращение на лед фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, при каких обстоятельствах возможно возвращение на лед фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

Ранее Гурейро сообщил, что они с Загорски решили сделать паузу в карьере. В прошлом году спортсменка перенесла менингит и проходила длительный процесс восстановления.

«Это не наш с вами вопрос, это их вопрос. Решают они и их тренеры. Наверное, тренеры лучше знают», — цитирует Тарасову ТАСС.