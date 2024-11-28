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Фигурное катание

Сегодня, 18:04

Тарасова жестко оценила разницу дисквалификаций Валиевой и Свентек за триметазидин

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на разницу сроков дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и теннисистки Иги Свентек за триметазидин.

«Нашу страну не любят. Почему? Очень много лет побеждали во всех видах. Надоело им это. Желаю, чтобы их детям попались такие же изверги, как они. Они видели, что Валиева лучше всех на долгие годы. Поняли, что девочка будет выиграть. Зачем им это нужно. Пусть свои выигрывают, только чтобы не из России», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства честности в теннисе (ITIA). В крови польки обнаружен триметазидин.

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

Теннис
Фигурное катание
Ига Свентек
Камила Валиева
Татьяна Тарасова

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