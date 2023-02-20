ТАСС: врачи оперативно отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга

Врачи смогли быстро отреагировать на проблему с сосудами головного мозга у российского фигуриста Романа Костомарова.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что у спортсмена есть проблемы с печенью из-за отека и количества лекарств. У него есть небольшой участок забитых сосудов в голове, однако сильного отека нет.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.