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Фигурное катание

Сегодня, 13:31

Татауров не ожидал, что Дикиджи прыгнет четверной аксель после чемпионата России

Камила Абдурахманова
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Тренер Олег Татауров не ожидал, что его ученик фигурист Владислав Дикиджи прыгнет четверной аксель после победного для себя чемпионата России.

«Честно говоря, я сам не ожидал. Он бывает в такой хорошей форме, и остановить его невозможно, это была его инициатива. Для меня было полной неожиданностью. Сколько сделал попыток? Позавчера сделал четыре, два дня назад — три. Я не планировал в этом сезоне вставлять в программу, даже в тренировках не планировал. Останавливать я его не собираюсь, если человек готов, пусть идет вперед», — рассказал Татауров ТАСС.

Дикиджи 20 лет. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию, выиграл два этапа Гран-при России, а в финале соревнований занял третье место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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