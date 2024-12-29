Татауров не ожидал, что Дикиджи прыгнет четверной аксель после чемпионата России

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Тренер Олег Татауров не ожидал, что его ученик фигурист Владислав Дикиджи прыгнет четверной аксель после победного для себя чемпионата России.
«Честно говоря, я сам не ожидал. Он бывает в такой хорошей форме, и остановить его невозможно, это была его инициатива. Для меня было полной неожиданностью. Сколько сделал попыток? Позавчера сделал четыре, два дня назад — три. Я не планировал в этом сезоне вставлять в программу, даже в тренировках не планировал. Останавливать я его не собираюсь, если человек готов, пусть идет вперед», — рассказал Татауров ТАСС.
Дикиджи 20 лет. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию, выиграл два этапа Гран-при России, а в финале соревнований занял третье место.