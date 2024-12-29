Татауров не ожидал, что Дикиджи прыгнет четверной аксель после чемпионата России

Тренер Олег Татауров не ожидал, что его ученик фигурист Владислав Дикиджи прыгнет четверной аксель после победного для себя чемпионата России.

«Честно говоря, я сам не ожидал. Он бывает в такой хорошей форме, и остановить его невозможно, это была его инициатива. Для меня было полной неожиданностью. Сколько сделал попыток? Позавчера сделал четыре, два дня назад — три. Я не планировал в этом сезоне вставлять в программу, даже в тренировках не планировал. Останавливать я его не собираюсь, если человек готов, пусть идет вперед», — рассказал Татауров ТАСС.

Дикиджи 20 лет. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию, выиграл два этапа Гран-при России, а в финале соревнований занял третье место.