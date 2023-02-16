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Фигурное катание

16 февраля, 23:07

Мишина — о Туктамышевой: «Лиза очень доброжелательная по отношению к другим, и к ней все уважительно относятся»

Алина Савинова
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ответила на вопрос об отношениях между своим мужем Алексеем Мишиным и его подопечной Елизаветой Туктамышевой.

«Алексей всегда очень хорошо относился к Лизе, всегда и во всем ее поддерживал. Когда Туктамышева чисто по возрастной причине начала поправляться, даже не знаю, сколько врачей муж обошел. Его, по-моему, в Питере все эндокринологи и диетологи знали», — цитирует Мишину RT.

Она также отметила, что между итальянкой Каролиной Костнер и Туктамышевой не было соперничества за внимание тренера.

«Что касается Каролины, Алексей и раньше с ней работал. Когда Костнер в первый раз приехала к нам в Питер, она была совсем в плохом состоянии. И по весу были вопросы, и прыгать она толком не могла. Но она с таким доверием смотрела на Алексея. Наверное, это тоже в определенном смысле его обязывало. Если при этом и была какая-то конкуренция с Туктамышевой, это никак не акцентировалось. Лиза, в принципе, совершенно не агрессивная в этом плане, очень доброжелательная по отношению к другим девочкам. Думаю, и к ней самой все очень уважительно относятся», — добавила тренер.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира-2021, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1112288-mishina-tuktamysheva-otnosheniya
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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