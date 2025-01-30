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Фигурное катание

Сегодня, 12:02

Мишина — об авиакатастрофе в США: «Мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня»

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина в разговоре с «СЭ» отреагировала на крушение пассажирского самолета в США.

«Пока мы не знаем точного списка фамилий, ведь уже написали, что Ефимовой, Митрофанова и Аннабель Морозов не было на борту, а ведь все эти люди очень близки нам. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось, ведь уже была фейковая информация о многих фигуристах. Но, конечно же, мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня. Пока есть только официальная информация о Шишковой с Наумовым, что, конечно, ужасно, даже слов нету. Я сама нахожусь в шоковом состоянии и пока не могу даже тренировку проводить. Будем надеяться, что дальше будут опровергать все больше информации о нахождении кого-либо на этом самолете, чтобы список фамилий сократился по максимуму», — сказала Мишина «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закарян.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

Денис Сафронов

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