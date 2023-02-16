Татьяна Мишина рассказала, как в газете появился заголовок «Тренер Мишин меняет пол»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала историю возникновения заголовка «Тренер Мишин меняет пол».

«О, да, была такая история. Мы тогда купили квартиру — новую, с голыми стенами, и там все надо было делать. Жили в Солнечном, на даче, но контролировать ремонт по какой-то причине у Алексея не было возможности. Вот паркет и положили так, что он весь вспучился. Пришлось менять... Но заголовок, помню, и меня тогда сильно впечатлил», — приводит RT слова Мишиной.

Ранее Мишина ответила на вопрос, почему ее муж Алексей Мишин в начале тренерской карьеры сосредоточился на одиночном катании, а не на парном.